Петербуржец запечатлел Северное сияние над Ладожским озером

Яркое сияние было недолгим.

Фотографам удалось запечатлеть Северное сияние в Ленобласти в ночь с 10 на 11 марта. Кадры были сделаны в деревне Васкелово.

Автор фото отметил, что сияние можно было увидеть в "незасвеченных местах" в виде неяркой дуги. Сияние во всей своей красе длилось недолго. Луна мешала красивому природному явлению.

Самое приятное из вечера - нашлась незамерзшая вода и арктические ледяные цветочки. @astrophotoboloto

Также за сиянием наблюдали и в других районах Ленобласти, например, на Новой Ладоге.

Иногда в небе над Петербургом и Ленобластью также можно увидеть световые столбы.

Видео и фото: Telegram / @astrophotoboloto, @nikolai_rassokhin