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Петербуржец запечатлел Северное сияние над Ладожским озером

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Яркое сияние было недолгим.

Фотографам удалось запечатлеть Северное сияние в Ленобласти в ночь с 10 на 11 марта. Кадры были сделаны в деревне Васкелово.

Автор фото отметил, что сияние можно было увидеть в "незасвеченных местах" в виде неяркой дуги. Сияние во всей своей красе длилось недолго. Луна мешала красивому природному явлению. 

Самое приятное из вечера - нашлась незамерзшая вода и арктические ледяные цветочки.

@astrophotoboloto

Также за сиянием наблюдали и в других районах Ленобласти, например, на Новой Ладоге. 

Иногда в небе над Петербургом и Ленобластью также можно увидеть световые столбы.

Видео и фото: Telegram / @astrophotoboloto, @nikolai_rassokhin

Теги: природа, северное сияние
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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