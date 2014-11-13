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Спектакль "Семейка легкого поведения"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Семейка легкого поведения"

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Постановку покажут в ДК "Выборгский" 7 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Насладитесь комедией с элементами детектива. Зрители раскроют тайны одной загадочной французской семьи, все неурядицы которой связаны с делами давно минувших дней. Здесь есть и искрометный юмор, и семейная драма, и хитрые загадки. 

Пьеса знакомит зрителя с молодым мужчиной по имени Луи. Его отец — порядочный чиновник, а мать много лет назад ушла и о себе не напоминала. Ни одна из попыток понять её поступок не увенчалась успехом, и со временем отец и сын  отказались от  затеи понять, что же случилось. Но обстановка снова накаляется с приездом неожиданного гостя — полковника вооруженных сил США Фрэнка Хардера...

Фото: Pxhere

Теги: семейка легкого поведения, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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