Жители Северо-Запада с начала 2022 года оплатили товары и услуги безналично через Сбербанк суммарно почти на 340 млрд рублей

В числе самых безналичных регионов традиционно Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 200 млрд рублей), а также Архангельская (22,6 млрд рублей) и Калининградская (22,3 млрд рублей) области.

С начала 2022 года на Северо-Западе объём безналичных платежей, совершённых через каналы Сбербанка, составил 337 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В числе самых безналичных регионов традиционно Санкт-Петербург и Ленинградская область (почти 200 млрд рублей), а также Архангельская (22,6 млрд рублей) и Калининградская (22,3 млрд рублей) области.

Банкоматами и терминалами самообслуживания Сбербанка жители региона воспользовались в первом полугодии почти 10 млн раз. Переводы через них составили по объёму 12 млрд рублей.

Самым популярным инструментом остаётся приложение СберБанк Онлайн. Только за первое полугодие 2022 года объем безналичных платежей через него составил около 235 млрд рублей. Это более половины от общего объема безналичных платежей во всех каналах банка. Александр Закурдаев, заместитель председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Как и годом ранее, в 2022 году чаще всего дистанционно оплачивают коммунальные услуги (124 млрд рублей), сотовую связь и телеком (43 млрд рублей).

Увеличился и объём безналичных бюджетных платежей: за шесть месяцев текущего года он составил 17 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем в 2021 году.

Величина среднего чека по безналичным расчетам выросла на 8% по сравнению с прошлом годом и равняется почти полутора тысячам рублей.

Фото: Piter.tv