Сбер и группа компаний "КВС" заключили соглашение о партнерстве

В рамках соглашения девелопер сможет привлечь средства для строительства новых объектов.

На ПМЭФ Сбер и ГК "КВС" подписали соглашение о сотрудничестве сроком на три года, в рамках которого девелопер сможет привлечь средства для строительства новых объектов.

В частности, речь идёт о возведении многоквартирного жилого квартала "Б15" с подземной автостоянкой, детским садом, школой и прочими объектами социального назначения. Также планируется строительство объектов улично-дорожной сети, инженерной инфраструктуры и коммерческих площадей.

Кроме финансирования строительства жилых объектов, соглашение предусматривает сотрудничество по ипотечному кредитованию участников долевого строительства. От таких договоренностей в итоге выигрывает наш общий потребитель. Именно он получает качественные услуги и выгодные предложения от банка и строительной компании для решения своих жилищных вопросов. Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Плотное взаимодействие и развитие партнёрских отношений ГК "КВС" и Сбербанка позволяют реализовывать масштабные проекты. Так, с помощью проектного финансирования, нами будет возведён жилой квартал бизнес-класса "Б15". Благодаря ему мы подарим городу комфортное жильё высокого уровня и новые объекты социального значения. А сотрудничество по кредитованию позволит расширить условия и предоставить качественный ипотечный продукт нашим клиентам. Сергей Ярошенко, генеральный директор группы компаний КВС

Фото: пресс-служба Сбера