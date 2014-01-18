За семь месяцев 2022 года жители СЗФО совершили бюджетные платежи через Сбербанк на сумму почти 30 млрд рублей

Чаще всего клиенты Сбера оплачивают услуги Росреестра, МВД и ЗАГС.

Всего за семь месяцев 2022 года жители СЗФО оплатили услуги государственных организаций через каналы Сбербанка на сумму почти 30 млрд рублей – рост более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Города-лидеры по объему денежных средств – Санкт-Петербург и Ленобласть (19 млрд рублей), Калининградская (2 млрд рублей) и Вологодская (1,8 млрд рублей) области.

Увеличился объём бюджетных платежей, совершенных с помощью СберБанк Онлайн: с января по август 2022 года он составил около 12 млрд рублей против 10 млрд рублей за такой же период прошлого года. Объём переводов в отделениях банка и с помощью устройств самообслуживания при этом составил около 13 млрд рублей, через партнеров банка - около 400 млн рублей.

Чаще всего клиенты Сбера оплачивают услуги Росреестра, МВД и ЗАГС.

Мы видим, что дистанционные каналы оплаты становятся всё более предпочтительными из-за их высокой доступности и удобства. В частности, с начала 2022 года на 20% выросло количество бюджетных платежей в приложении СберБанк Онлайн. Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Фото: Piter.tv