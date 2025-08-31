Петербургскую IT-компанию VAS и ее гендиректора внесли в санкционный список Евросоюза

В обосновании санкций указано, что фирма занимается производством, разработкой и продажей аппаратного и программного обеспечения для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

В понедельник, 13 июля, стало известно, что петербургская IT-компания VAS попала под санкции Европейского союза. Соответствующая информация была опубликована в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, юридический адрес организации находится на Литейном проспекте, 26. В обосновании санкций указано, что фирма занимается производством, разработкой и продажей аппаратного и программного обеспечения для системы оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). По мнению европейского объединения, использование этих технологий позволяет разведывательным агентствам получать прямой доступ ко всему сетевому трафику. Вместе с компанией персональные ограничения коснулись и генерального директора Дмитрия Гачко.

Стоит отметить, что согласно российскому законодательству операторы связи обязаны устанавливать оборудование СОРМ. Данные системы обеспечивают правоохранительным органам доступ к звонкам, интернет-трафику и метаданным пользователей.

Компания VAS стала не единственным объектом ограничений со стороны Брюсселя в этот день. Евросоюз также ввел санкции против социальной сети VK и юридического лица мессенджера МАКС – ООО "Коммуникационная платформа". Эксперты ЕС полагают, что второе приложение способно отслеживать коммуникации (включая использование VPN), собирать данные о других сервисах, определять местоположение пользователей и устанавливать автономные обновления.

Ранее Каллас анонсировала расширение санкций против России.

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