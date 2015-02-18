Зимбабве планирует развивать санавиацию по примеру Петербурга

В прошлом году страна приобрела в России почти два десятка вертолётов для нужд санитарной авиации.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил желание улучшить систему санитарной авиации и медицинского обслуживания в своей стране, опираясь на опыт Петербурга. Об этом он заявил во время своего визита в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

Во время встречи также присутствовали представители российского Фонда развития санитарной авиации корпорации "Ростех". Господину Мнангагве продемонстрировали, как условного пострадавшего доставляют в новый корпус института и проводят реанимационные мероприятия в шоковой операционной.

Мнангагва подчеркнул, что в настоящее время Зимбабве совместно с Россией осуществляет пилотный проект по улучшению качества медицинских услуг. В прошлом году страна приобрела в России почти два десятка вертолётов для нужд санитарной авиации. Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин отметил, что в рамках помощи Зимбабве возможно экспортировать российское образование, подготовку врачей и технологии лечения.

Ранее мы сообщили о том, что за 10 лет штат петербургских врачей-терапевтов возрос на треть.

Фото: Пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга