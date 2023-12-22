За 10 лет штат петербургских врачей-терапевтов возрос на треть

Мотовилов также добавил, что сейчас перед Петербургом стоит задача привлечь 70% жителей в поликлиники для прохождения профилактических осмотров.

В Петербурге с 2014 года количество врачей-терапевтов увеличилось на 30%. Это позволило городским поликлиникам подготовиться к расширению программы диспансеризации.

Как сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению города Дмитрий Мотовилов, в результате анализа данных выяснилось, что с 2014 года штат врачей первичного звена увеличился на треть.

Мотовилов также добавил, что сейчас перед Петербургом стоит задача привлечь 70% жителей в поликлиники для прохождения профилактических осмотров.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге женщина с СМА родила здоровую малышку.

Фото: Piter.TV