  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:32
133
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Ленинградском зоопарке поселилась самка стервятника

0 0

Самочке всего 2 года, пока у нее "детский" пестрый наряд.

На экспозиции в Ленинградском зоопарке появилась самка стервятника, птица поселилась напротив вольера жирафа. Об этом рассказали в учреждении 7 августа. 

Эти пернатые небольшого размера и белого окраса, также есть черные вкрапления на крыльях. Дополняют "образ" желтая "маска" и пышная шапка из перьев на голове. 

Самочке всего 2 года, пока у нее "детский" пестрый наряд. Совсем скоро птица повзрослеет и станет ярче. 

У вас есть редкий шанс понаблюдать за тем, как растет и меняется такая необычная птица. Приходите в гости! 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее на Piter.TV: пума Синди из зоопарка отметила 14-летие. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка

Теги: ленинградский зоопарк, стервятник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии