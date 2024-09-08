В Ленинградском зоопарке поселилась самка стервятника

На экспозиции в Ленинградском зоопарке появилась самка стервятника, птица поселилась напротив вольера жирафа. Об этом рассказали в учреждении 7 августа.
Эти пернатые небольшого размера и белого окраса, также есть черные вкрапления на крыльях. Дополняют "образ" желтая "маска" и пышная шапка из перьев на голове.
Самочке всего 2 года, пока у нее "детский" пестрый наряд. Совсем скоро птица повзрослеет и станет ярче.
У вас есть редкий шанс понаблюдать за тем, как растет и меняется такая необычная птица. Приходите в гости!
