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Пума Синди из Ленинградского зоопарка отметила 14-летие

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Для хищницы подготовили особенный сюрприз.

Пуме Синди в Ленинградском зоопарке исполнилось 14 лет. Для нее подготовили особенный сюрприз – подарок из крафтовой бумаги, наполненный мясом и украшенный павлиньими перьями, сообщили 6 августа в учреждении. 

Синди привереда, но перед таким подарком не устояла. Хищница сразу достала лакомство и продолжила терзать упаковку, разрывая ее на куски. 

Желаем нашей Синди побольше сочного мяса, интересных игрушек и любимых киперов рядом. 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Ранее зоопарк показал, как проходит тренинг медведицы Хаарчааны. 

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, пума
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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