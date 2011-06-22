Пума Синди из Ленинградского зоопарка отметила 14-летие

Для хищницы подготовили особенный сюрприз.

Пуме Синди в Ленинградском зоопарке исполнилось 14 лет. Для нее подготовили особенный сюрприз – подарок из крафтовой бумаги, наполненный мясом и украшенный павлиньими перьями, сообщили 6 августа в учреждении.

Синди привереда, но перед таким подарком не устояла. Хищница сразу достала лакомство и продолжила терзать упаковку, разрывая ее на куски.

Желаем нашей Синди побольше сочного мяса, интересных игрушек и любимых киперов рядом. Пресс-служба Ленинградского зоопарка

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Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка