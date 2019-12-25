Названы самые необычные забытые вещи в метро Петербурга

Особенно удивляют случаи нахождения больших сумм наличных денег.

Петербургская подземка регулярно становится местом неожиданных находок: среди вещей, потерянных пассажирами, встречаются весьма необычные предметы, рассказали в пресс-службе городского метрополитена.

Среди забытых путешественниками предметов попадаются совершенно неординарные вещи: перфораторы, рыбацкие лари с уловом, детские коляски, кресла-туалеты, сиденья для унитазов, огнетушители, части женских манекенов и музыкальные барабаны.

Особенно удивляют случаи нахождения больших сумм наличных денег: однажды сотрудники метрополитена обнаружили забытые пассажиром целых 2 млн рублей. Также к числу необычных находок относятся чемоданы с товарами интим-магазина и съемные зубные протезы.

Стоит добавить, что в минувшем 2025 году услугами петербургского метро воспользовались порядка 669 млн пассажиров.

Ранее мы сообщили о том, что один из вестибюлей станции метро "Московская" закроют 27 февраля.

Фото: Piter.TV