С экс-замглавы УФАС Петербурга потребовали взыскать почти 40 млн рублей

Прокуратура и приставы считают эту сумму незаконно полученным доходом.

Прокуратура Санкт-Петербурга и служба судебных приставов потребовали обратить в доход государства 39,947 млн руб., которые, согласно материалам гражданского дела, были незаконно получены бывшим заместителем руководителя городского УФАС Екатериной Даниловской. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В материалах дела указано, что в период работы на должностях федеральной государственной гражданской службы Даниловская не в полном объеме предоставляла сведения о доходах, имуществе и имущественных обязательствах. В результате незаконно полученный доход составил 39,947 млн руб.

Суд принял обеспечительные меры по иску. Требование о взыскании средств рассматривается в рамках гражданского дела. В августе Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Даниловскую к 5 годам колонии общего режима. Кроме того, ей назначили штраф в размере 8 млн руб., запретили занимать должности на государственной службе в течение 10 лет и постановили конфисковать 4,5 млн руб.

Уголовное дело было связано с закупкой на обслуживание систем безопасности в государственных учреждениях Московского района Петербурга. В начале 2023 года городской комитет по госзаказу проводил процедуру по 117 контрактам. Победителем признали компанию "Вега-С", которая успела заключить 18 договоров. Еще 99 контрактов были заблокированы после действий сотрудников УФАС.

Следствие установило, что сотрудники антимонопольной службы разместили в Единой информационной системе сведения о результатах якобы внеплановой проверки до ее фактического проведения. После этого была оформлена сама проверка и опубликовано решение о нарушениях со стороны конкурсной комиссии. Комитету по госзаказу, заказчику и комиссии предписали отменить результаты закупки и провести ее повторно.

В результате компания "Вега-С" не смогла заключить оставшиеся 99 контрактов и понесла ущерб в размере 188 тыс. руб.

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Фото: Piter.TV