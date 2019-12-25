С 23 августа общественный транспорт будет ходить по основной проезжей части Лиговского проспекте

Автобусы и троллейбусы временно перестанут двигаться по специальной полосе на литовском проспекте из-за ремонтных работ. Движение трамваев будет полностью прекращено.

На Лиговском проспекте в Петербурге с 23 августа по 1 октября будет закрыто движение по выделенной полосе на участке от Расстанной улицы до Рязанского переулка. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Это связано с проведением ремонтных работ на дороге. Автобусы и троллейбусы, которые обычно ездят по этой полосе, будут следовать по основной проезжей части Лиговского проспекта. Для удобства пассажиров будут организованы временные остановки у основной проезжей части.

Также движение трамваев по Лиговскому проспекту будет закрыто полностью. Пожалуйста, учитывайте это при планировании своих поездок в указанный период времени.

Ранее сообщалось, что с 24 августа в четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта.

Фото: Организатор перевозок