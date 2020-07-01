В Госдуме организовали проверку статьи "Медузы" о схожести Ржевского мемориала и дементора

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обратила внимание на статью издания "Медуза" под названием "Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Мортом".
Теперь комиссия изучает статью на предмет соответствия законодательству. В публикации СМИ рассказывается о реакции соцсетей на обращение президента России Владимира Путина, записанное у нового памятника советскому солдату в городе Ржев.
"Мы внимательно изучаем эту и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования", - сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Мемориал Советскому солдату подо Ржевом открыли в минувший вторник президенты России и Белоруссии.
Видео: kremlin.ru
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