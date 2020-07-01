В Госдуме организовали проверку статьи "Медузы" о схожести Ржевского мемориала и дементора

Депутаты заявили, что новый памятник не может являться предметом для шуток.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обратила внимание на статью издания "Медуза" под названием "Путин записал обращение на фоне мемориала Советскому солдату в Ржеве. Памятник похож на дементора, поэтому президента теперь называют Вован-де-Мортом".



Теперь комиссия изучает статью на предмет соответствия законодательству. В публикации СМИ рассказывается о реакции соцсетей на обращение президента России Владимира Путина, записанное у нового памятника советскому солдату в городе Ржев.

"Мы внимательно изучаем эту и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования", - сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом открыли в минувший вторник президенты России и Белоруссии.



Видео: kremlin.ru