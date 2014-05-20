"Ростех" предложил новые варианты финансирования мусорных заводов 

Стоимость проекта увеличится почти на 100 миллиардов рублей.

"РТ-Инвест", дочерняя структура "Ростеха", подготовил три новых варианта финансирования 25 заводов по сжиганию мусора, сообщает издание РБК. Стоимость строительства выросла с 789 миллиардов до почти 900 миллиардов рублей.

Строительство 25 заводов будет реализовано вместе с ВЭБ и "Росатомом", предполагалось, что средства ДПМ (договоров по предоставлению мощности) пойдут на операционную деятельность мусоросжигающих предприятий. Против этого выступили Минэнерго, Минэкономразвития и ряд крупных потребители электроэнергии.

В правительстве поручили проработать проект без использования ДПМ и средств экосбора, сообщает РБК.

Вариант без использования ДПМ предполагает, что еще 75 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета для "Ростеха" или "Ростатома". Их предприятия будут производить оборудование для заводов.

Ранее мы сообщали, что в Выборгском районе Петербурга будут ликвидированы две несанкционированные свалки.

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