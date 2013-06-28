В Росгвардии опровергли сообщения о драке на испытаниях на краповые береты

Инцидент произошел из-за того, что участников из Чечни якобы подбрасывали на автомобиле их друзья во время марш-броска.

Росгвардия опровергла появившуюся ранее информацию о том, что на испытаниях силовиков на краповый берет в Ставропольском крае произошла драка. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.

Накануне ряд средств массовой информации опубликовали материалы о том, что во время марш-броска спецназовцев на краповый берет на полигоне ставропольского учебного центра "Тамбукан" участников из Чечни якобы подбрасывали на автомобиле их друзья.

После разбирательства было принято решение отстранить чеченцев от испытаний, однако через несколько дней им все же выдали краповые береты. В ответ на это остальные участники заявили, что отказываются носиться свои заслуженные головные уборы.

С некоторым удивлением читаем новости о том, что якобы сегодня бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с якобы неправильным судейством на соревнованиях спецназов. Валерий Грибакин, глава Росгвардии

Он отметил, краповый берет является символом доблести, который "не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований". Грибакин подчеркнул, что у участников любых соревнований возникают эмоции на фоне конкуренции.

Ранее ученик устроил стрельбу в школе под Пермью.

Видео: Telegram/Раньше всех. Ну почти.