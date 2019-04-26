Росгвардия отчиталась о работе на матче «Зенит - Нефтчи»

В субботу, 1 июля, на стадионе "Зенит Арена" проходил матч петербургской команды "Зенит" и азербайджанского футбольного клуба "Нефтчи". На нем, как и на любом другом футбольном матче, присутствовали сотрудники вневедомтсвенной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Помимо них, за правопорядком следили военнослужащие СЗО ВНГ России и полиция. В сообщении пресс-службы сказано, что благодаря слаженной работе ведомств, грубых нарушений допущено не было.
Отмечается, что всего на матче присутствовало более 15 тысяч футбольных фанатов. В ходе игры победила команда сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что "Зенит" одержал победу над "Нефтчи"
Фото: пресс-служба Росгвардии Петербурга
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