На 10-й Советской родители нашли труп дочери

В Центральном районе Петербурга супруги нашли труп своей дочери. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Вечером в среду, 12 июля, в дежурную часть поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в квартире дома на 10-й Советской лежит труп мужчины 25 лет.

Как стало известно Piter.TV, на место прибыл наряд полиции. Оказалось, что труп действительно лежит, однако он женский, а не мужской. В квартире лежала гражданка страны ближнего зарубежья 1993 года рождения.

Также установлено, что тело обнаружили родители девушки. Они вскрыли дверь комнаты и обнаружили труп на кровати с ссадинами и гематомами.

По подозрению в совершении преступления правоохранители разыскивается соотечественник девушки. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Колпино любитель избивать женщин добил одну из них до смерти.

Фото: Piter.TV