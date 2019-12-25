HeadHunter отмечает: кризис на рынке труда в Петербурге еще только разворачивается

В HH полагают: многие работодатели еще не сориентировались, как им реагировать на нынешние события. Резкого роста активности соискателей работы (размещения резюме) тоже пока нет.

Специалисты сервиса для поиска работы и размещения вакансий HeadHunter считают, что пока кризис на рынке труда Петербурга лишь разворачивается. Такие данные приводились на вебинаре, проведенном HH.

"Пока мы находимся в идеальной точке шторма, кризис на рынке труда только разворачивается", - сказала на вебинаре директор компании HeadHunter по Северо-Западу Юлия Сахарова.

По ее мнению, из-за карантина многие работодатели еще не сориентировались, как им реагировать на нынешние события. Они сделали "паузу" в отношении некоторых вакансий, а самых необходимых специалистов продолжают искать.

Резкого роста активности соискателей работы (размещения резюме) тоже пока нет. В этом, по словам директора, нынешняя ситуация отличается от кризисов 2008 года и 2014-2015 годов. "Пока соискатели притормозили активность", - сказала Юлия Сахарова.

Также специалисты компании отмечают, что особенностью этого кризиса,происходящего на фоне карантинных мер, является ускорение процессов цифровизации. Речь идет, в частности, о готовности компаний и сотрудников эффективно работать в удаленном формате.

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