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На территории Ленобласти снят режим воздушной опасности
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На территории Ленобласти снят режим воздушной опасности

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Ограничения действовали с утра 11 июля.

На всей территории Ленобласти сняли режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. 

Ограничения действовали с утра 11 июля. 

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

Напомним, в петербургском аэропорту Пулково задерживали рейсы на два часа, в настоящее время возобновлено обслуживание судов. Ожидали вылета 28 самолетов. 

Фото: unsplash (George Kroeker)

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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