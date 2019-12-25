На территории Ленобласти снят режим воздушной опасности

Ограничения действовали с утра 11 июля.

На всей территории Ленобласти сняли режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Ограничения действовали с утра 11 июля.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Напомним, в петербургском аэропорту Пулково задерживали рейсы на два часа, в настоящее время возобновлено обслуживание судов. Ожидали вылета 28 самолетов.

Фото: unsplash (George Kroeker)