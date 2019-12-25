На территории Ленобласти снят режим воздушной опасности

На всей территории Ленобласти сняли режим воздушной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ограничения действовали с утра 11 июля.
Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно частичное понижение сигнала мобильного интернета.
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Напомним, в петербургском аэропорту Пулково задерживали рейсы на два часа, в настоящее время возобновлено обслуживание судов. Ожидали вылета 28 самолетов.
Фото: unsplash (George Kroeker)
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