В Театральном сквере выполнят реставрацию памятника Михаилу Глинке

Памятник был открыт в 1906 году.

В Петербурге стартуют работы по сохранению памятника основоположнику русской классической музыки Михаилу Глинке. Монумент, установленный в Театральном сквере, будет отреставрирован по заказу СПб ГБУК "Государственный музей городской скульптуры". Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уже выдала соответствующий ордер.

Памятник был открыт в 1906 году. Выбор места неслучаен: именно в здании бывшего Большого Каменного театра, где сейчас располагается Консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, состоялись премьеры главных опер композитора – "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") и "Руслан и Людмила".

Работы планируется завершить до 30 апреля 2027 года. Стоит отметить, что при открытии монумента современники критиковали бронзовую фигуру за излишнюю "приземленность", отмечая сходство образа с "прозаичным буржуа" вместо гениального творца.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге привели в порядок 46 дворов.

Фото: Пресс-служба ГАТИ Петербурга