В библиотеке Гоголя в Петербурге проходит масштабная реновация. Директор СПб ГБУК "ЦБС Красногвардейского района" Марина Швец пояснила "Петербургскому дневнику", что история библиотеки тесно переплетена с развитием Красногвардейского района и Петербурга в целом. Более ста лет библиотека активно участвовала в культурной жизни города, неизменно привлекая внимание петербуржцев. Последнее десятилетие охарактеризовалось активным этапом формирования, продвижения и укрепления её бренда. Наступило время следующего большого шага вперёд: библиотека Гоголя станет первой в Центральной библиотечной системе Красногвардейского района, которая подвергнется повторной реновации.

Марина Швец уточнила, что учреждения СПб ГБУК "ЦБС Красногвардейского района" придерживаются концепции "Библиотека – место культурной силы", которая развивается путём сочетания различных моделей. Профессиональный опыт библиотек даёт свободу манёвра, позволяющую органично интегрироваться в суровую и великую атмосферу города. Год юбилея ЦБС в 2026 году отмечается сразу двумя крупными событиями: реставрация старейшей библиотеки района – Центральной библиотеки имени Н. В. Гоголя, которая после масштабной реконструкции вновь примет читателей в 2027 году, и открытие новой библиотеки "ЛЕС" в ЖК "Цветной город" в 2026 году".

Заведующая библиотекой Гоголя Юлия Мартинкенайте подчеркнула, что новый дизайн-проект создавался совместно с архитектурным бюро KIDZ, которое уже участвовало в предыдущей реновации 2013 года. По её словам, возвращение к сотрудничеству с дизайнерами выступает символом уважения к традициям и культуре прошлых эпох, а также новейшей истории библиотеки. Основной идеей проекта стал неповторимый Петербург Гоголя, чьи характерные элементы, такие как кованые ограждения и большие люстры, будут сохранены и преобразованы. Такое гармоничное соединение традиций и новаторства придаёт библиотеке Гоголя особую привлекательность.

Архитектор-дизайнер Екатерина Легостаева раскрыла детали дизайнерского решения: главной задачей было создать современный и функциональный интерьер, соответствующий духу библиотеки, сохраняя при этом связь с прошлым. Концепция заключалась в интеграции всех залов единой тематикой, связанной с ключевыми местами из жизни Николая Гоголя – от Невского проспекта до парадной. Такой подход позволил сформировать внутреннее единство пространства, выдержанное в стиле, сочетающем современность, утилитарность и уют.

Екатерина Легостаева обратила внимание, что, несмотря на стремление следовать традициям, изменения в новом проекте будут весьма ощутимыми. Внутреннее пространство увеличится за счёт новых залов, изменится стилистика: внешний вид станет мягче и строже, появятся оригинальные декоративные элементы. Интерьер обретёт целостность и спокойствие восприятия, при этом первостепенную роль играет комфорт будущих посетителей.

Легостаева особо выделила разнообразие сценариев освещения в каждой зоне – от комфортной атмосферы для чтения до рабочего пространства с возможностью подключения техники. Это сделает помещение не только привлекательным внешне, но и удобным для разнообразной активности посетителей.

Реновация библиотеки обещает стать серьёзным событием, открывающим простор для новых начинаний. Жители получат дополнительный подарок в виде увеличения количества изданий в свободном доступе.

Фото: Архитектурное бюро "KIDZ"