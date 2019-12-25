На Вязовой улице залатали выбоины в асфальте после обращения ветерана в прокуратуру

Ямы на дороге на Вязовой улице заделали после обращения ветерана в прокуратуру. Надзорное ведомство подтвердило, что дефекты покрытия действительно есть, и обязала СПб ГУДП "Центр" устранить выбоины.

К заместителю прокурора обратилась 82-летняя петербурженка, являющаяся ветераном труда. Она рассказала о состоянии проезжей части в Петроградском районе. После этого прокуратура приняла меры.

Учреждение провело ямочный ремонт и уложило 100 кв. метров дорожного полотна.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура начала проверку на свалке на Штурманской улице.

Фото: прокуратура Петербурга