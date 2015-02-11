При поддержке Смольного отремонтируют Таицкий водовод

Таицкий водовод является федеральным объектом культурного наследия.

Петербургское правительство поддержит ремонт Таицкого водовода, который питает пруды Пушкина и Павловска. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

С вопросом о возможности проведения работ за счет городского бюджета к губернатору Северной столицы обратились в рамках первого чтения бюджета Петербурга на 2025-2027 годы в парламенте.

В ходе ответа в Смольном напомнили, что сохранение исторического наследия – одно из 10 приоритетов развития. Напомним, в этом году открыли после реставрации Верхний сад Петергофа и Китайский дворец, также близится к завершению восстановление Кронштадтских фортов.

Таицкий водовод является федеральным объектом культурного наследия.

Ранее на Piter.TV: завершен ремонт гранитной стенки набережной Фонтанки.

Фото: ВКонтакте / Отдел подземных исследований ВООПИиК