На Дровяной улице в Петербурге начали замену теплотрассы длиной более 1,5 км

Трубы 1996 года меняют на стальные с изоляцией к концу 2029 года.

В Адмиралтейском районе Санкт‑Петербурга стартовала реконструкция участка тепломагистрали "Северная ТЭЦ‑14" на Дровяной улице. Работы охватят трубопровод протяжённостью более 1,5 км – от набережной Обводного канала до 12‑й Красноармейской улицы. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Необходимость модернизации обусловлена высокой технологической и социальной значимостью сети, которая была проложена в 1996 году. За период с 2021 по 2026 год на этом участке произошло 41 технологическое нарушение, что подтверждает износ коммуникаций.

В рамках проекта старые трубы заменят на стальные диаметром 800–1000 мм с пенополиуретановой изоляцией. Дополнительно смонтируют систему оперативно‑дистанционного контроля, которая позволит круглосуточно отслеживать состояние изоляции и оперативно выявлять повреждения.

Для сохранения бесперебойного теплоснабжения потребителей на время строительных работ АО "Теплосеть Санкт‑Петербурга" проложит временную сеть протяжённостью 1775 метров. Переключение абонентов на неё запланировано уже на 2026 год.

Ранее на Piter.TV: на Пискаревской котельной к 2027 году заменят котлы для улучшения теплоснабжения 120 тыс. жителей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга