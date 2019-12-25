Сотрудники ГИБДД с 30 июня начнут ловить нетрезвых водителей Ленобласти и Петербурга

В июле сотрудники Госавтоинспекции проведут несколько рейдов по выявлению пьяных водителей. Нарушителей будут ловить на дорогах Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Сотрудники ГИБДД собираются ловить водителей Ленобласти и Петербурга в нетрезвом состоянии. Проверки будут проходить в ночь с 30 июня на 1 июля, с 1 июля на 2 июля, со 2 июля на 3 июля, с 14 июля на 15 июля, с 15 июля на 16 июля и с 16 июля на 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Инспекторы напомнили, что управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или предоставление права управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, наказывается лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафом в размере 30 000 рублей. Повторное вождение в нетрезвом виде приведет к уголовному преследованию.

Ранее сообщалось, что Водитель Chevrolet погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

Фото: Piter.TV