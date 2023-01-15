  1. Главная
С 18 по 24 августа в Петербурге и Ленобласти выявлено свыше 400 байкеров-нарушителей
Сегодня, 16:26
Зарегистрировали 16 ДТП с участием мотоциклистов.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти провели рейд "Мотоциклист" с 18 по 24 августа. Было выявлено свыше 400 нарушителей. 

В числе нарушений – управление в состоянии опьянения (27 случаев), отказ от прохождения медицинского освидетельствования (15), повторное управление в состоянии опьянения (шесть). А еще выявлен 141 случай управления мототехникой без прав, в отношении 20 родителей составлены административные материалы за управление байком детьми. 

Отмечается, что зарегистрировали 16 ДТП с участием мотоциклистов. В авариях погибли трое, пострадали – 18 человек. 

Фото: pxhere 

