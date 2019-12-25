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Из окна отеля на Большой Морской выпал шестилетний мальчик
Сегодня, 10:02
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Из окна отеля на Большой Морской выпал шестилетний мальчик

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В Адмиралтейском районе Петербурга жители Иркутска не уследили за ребенком, и он упал из окна отеля. Семья потерпевшего ребенка, при этом, является благополучной.

Утром в субботу, 1 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что из окна отеля на Большой Морской улице выпал ребенок.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители, прибыв на место, обнаружили в комнате отеля мальчика 2017 года рождения. Ребенок в стабильно тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу. 

Родители не уследили за ребенком, и тот6 по своей неосторожности, упал с окна первого этажа петербургского отеля.

Оказалось, что родители мальчика приехали в Петербург из Иркутска. Семья полная и благополучная, однако даже в такой смог случится несчастный случай. 

Ранее сообщалось, что в Ленобласти за сутки из окон выпало два ребенка.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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