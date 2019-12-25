Из окна отеля на Большой Морской выпал шестилетний мальчик

В Адмиралтейском районе Петербурга жители Иркутска не уследили за ребенком, и он упал из окна отеля. Семья потерпевшего ребенка, при этом, является благополучной.

Утром в субботу, 1 июля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что из окна отеля на Большой Морской улице выпал ребенок.

Как стало известно Piter.TV, правоохранители, прибыв на место, обнаружили в комнате отеля мальчика 2017 года рождения. Ребенок в стабильно тяжелом состоянии был госпитализирован в детскую больницу.

Родители не уследили за ребенком, и тот6 по своей неосторожности, упал с окна первого этажа петербургского отеля.

Оказалось, что родители мальчика приехали в Петербург из Иркутска. Семья полная и благополучная, однако даже в такой смог случится несчастный случай.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти за сутки из окон выпало два ребенка.

Фото: Piter.TV