В Ленобласти за сутки из окон выпало два ребенка

В Ленинградской области в разных районах выпало из окна два ребенка за сутки. Оба остались живы и были госпитализированы в больницу.

В Кировском и Тосненском районах Ленобласти за сутки из окон выпало двое детей. Оба стали жертвами недосмотра родителей.

Первое сообщение о падении ребенка поступило днем в пятницу, 30 июня, из Кировского района. Там ребенок упал со второго этажа жилого дома. По словам бабушки, ее трехлетний внук упал из окна по недосмотру родителей.

Второе сообщение поступило в этот же день вечером из Тосненского района. Там ребенок также по недосмотру родителей упал из окна квартиры, однако оно находилось на первом этаже дома.

Оба ребенка были госпитализированы в больницу с различными травмами в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV