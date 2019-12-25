На Наставников мужчина на иномарке сбил трехлетнего детсадовца

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина на автомобиле сбил мальчика, воспитанника детского сада. Ребенок был госпитализирован в больницу.

Днем в пятницу, 30 июня, в дежурную часть поступило сообщение о том, что у дома на проспекте Наставников мужчина на автомобиле марки Skoda сбил ребенка.

Как стало известно Piter.TV, трехлетний воспитанник детского сада переходил дорогу во дворе дома, а в это время по ней же двигался водитель иномарки. По итогу, ребенок был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

Потерпевший мальчик находился в сопровождении отца. Водитель автомобиля привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022-2023 годах восемь раз.

Ранее сообщалось, что в Лисьем Носу иномарка врезалась в мотороллер с водителем без прав

Фото: Piter.TV