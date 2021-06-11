Прокурор требует приговорить петербуржца к 300 часам обязательных работ за реабилитацию нацизма

В Санкт-Петербургском городском суде рассматривают дело о реабилитации нацизма. По версии следствия, петербуржец Георгий Громада разместил на сайте Бессмертный полк онлайн" фото и данные Петра Николаевича Краснова. Он был одним из руководителей Белого движения.

Объединенная пресс-служба судов Петербурга опубликовала архивный документ, согласно которому Краснов в 1947 году был приговорен к смертной казни. Он вел антисоветскую деятельность и сотрудничал с немцами в 1940-е годы.

Являясь изменником и предателем, Краснов призывал сформированные им части служить верой и правдой Гитлеру. приговор военной коллегии Верховного суда СССР.

Громада признал свою вину и принес извинения ветеранам. Он отказался давать показания в судебном заседании. Прокурор просит назначить молодому человеку 300 часов обязательных работ. Подсудимый в свою очередь просит общественные работы. Завтра, 8 апреля, Громада выступит с последним словом. .

Напомним, на минувших неделях полиция начала активно задерживать граждан, которые хотели опубликовать на сайте "Бессмертного полка" фотографии нацистов и людей, признанных предателями.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга