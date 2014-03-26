Петербуржцам рассказали о разработке и запуске первого в мире лунохода

Опыт, полученный при создании и эксплуатации "Лунохода-1", оказал сильное влияние на развитие отечественной робототехники.

17 ноября 1970 года советская автоматическая станция "Луна-17" приземлилась на поверхность естественного спутника Земли в районе Моря Дождей. С её бортов спустился на лунную почву "Луноход-1" — первый в истории управляемый дистанционно передвижной исследовательский аппарат. Это знаменательное событие положило начало эпохе освоения космического пространства с использованием роботизированных технологий, пишет "Петербургский дневник".

Аппарат "Луноход-1" работал на Луне в течение 11 лунных дней, что превышает проектную длительность миссии втрое. За это время он преодолел свыше 10 км пути, передав на Землю огромное количество ценных научных данных: около 20 тысяч изображений лунной поверхности, более 200 панорамных видов и сотни подробнейших стереоизображений значимых элементов ландшафта, позволяющих подробно изучить строение местности. Были выполнены измерения свойств почвы и проведен химический анализ грунта в 25 различных точках. Специальный отражатель на борту лунохода позволил точно определить расстояние от Земли до Луны с погрешностью до трёх метров методом лазерной локации.

Создание "Лунохода-1" стало возможным благодаря совместной работе учёных и инженеров-конструкторов Всесоюзного научно-исследовательского института транспортного машиностроения Ленинграда (ныне АО "ВНИИТрансмаш", подразделение концерна "Уралвагонзавод" Госкорпорации "Ростех"). По воспоминаниям конструктора Сергея Федосеева, идея проекта возникла ещё в 1962 году у основоположника советской космонавтики Сергея Королёва. Изначально инженеры Московского научно-исследовательского института консультировали разработчиков по поводу выбора конструкции ходовой части, предложив использовать гусеничное шасси, поскольку считалось, что колёса неэффективны для условий Луны. Ленинградские конструкторы возглавляемые Александром Кемурджиани взялись за разработку уникального механического шасси специально для космических целей.

Одной из главных задач создателей было понимание природы лунного грунта. Учёные выдвигали гипотезы, варьирующиеся от гладкой каменной поверхности до слоя рыхлой пыли толщиной в несколько метров, способного поглотить аппарат. Было проведено обширное сотрудничество с институтами АН СССР и профильными НИИ, которые проводили спектральный анализ, замеряли коэффициенты отражения и другие характеристики лунного вещества. Полученная информация позволила создать верную картину состояния лунного реголита — тонкий верхний слой мельчайших частиц, под которыми располагается прочный базальтовый слой.

Основываясь на анализе грунта, разработчики предложили несколько вариантов конструкции шасси, включая единую гусеницу, двойную тележку и комбинацию колесных приводов. После ряда экспериментов выяснилось, что наилучшим решением станет отказ от гусеничного хода.

Опыт, полученный при создании и эксплуатации "Лунохода-1", оказал сильное влияние на развитие отечественной робототехники. Позже технологии дистанционного управления машинами в радиационной среде были применены при разработке специализированных механизмов для устранения последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Уникальность полученного опыта нашла отражение и в проектах последующих десятилетий, таких как разработка шасси для марсохода, образец которого ныне демонстрируется в корпоративном музее предприятия.

Фото: Петербургский дневник (Игорь Осочников)