Полиция проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов при бункеровке иностранного судна в порту Усть-Луга

На судне бункеровщике произошла утечка мазут.

В среду, 26 января, в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО сообщили, что сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту разлива нефтепродуктов при бункеровке иностранного судна в порту Усть-Луга Ленинградской области.

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте поступило сообщение о разливе. На место выехали полицейские и установили, что во время бункеровки иностранного балкерного судна, пришвартованного у одного из причалов порта Усть-Луга, на судне бункеровщике произошла утечка мазута, в результате чего, он вытек на палубу, а его часть попала в акваторию Финского залива.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Piter.tv