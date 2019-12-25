Около 30 памятников Петербурга включили в программу льготного финансирования реставрации

Петербургские памятники смогут восстанавливать по льготным кредитам без статуса аварийных.

В Петербурге расширят возможности льготного кредитования реставрации исторических зданий. Финансирование по федеральной программе смогут получать владельцы памятников, которые не признаны аварийными, но нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. Об изменении условий в сентябре сообщило Министерство культуры.

Перечень объектов, подходящих для участия в программе, сформирует рабочая группа. Список опубликуют на портале "Наследие.дом.рф". По данным издания, в него войдут около 200 ансамблей объектов культурного наследия по всей России, в том числе 30 в Петербурге. В удовлетворительном состоянии находятся 11 городских объектов, включая 3 здания усадьбы "Сосновка" в Невском районе.

Один из крупнейших проектов программы в Петербурге связан с комплексом бывшей Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы "Кресты". В сентябре губернатор Александр Беглов назвал его первым в городе проектом восстановления памятника с использованием льготного федерального кредита. Предварительная стоимость реставрации оценивается в 17–20 млрд рублей.

Льготное финансирование также привлекли для приспособления дачи Головина на Выборгской набережной под ресторан и Мытного двора на Евгеньевской улице под апартаменты. По данным "Дом.РФ" на 1 октября 2026 года, в 16 регионах России заключили кредитные договоры на восстановление 37 объектов культурного наследия. Общая сумма финансирования составила 16,8 млрд рублей. Ещё около 220 заявок находятся на рассмотрении банков. В мае договоры действовали в отношении 20 объектов, а объём кредитования составлял 4,9 млрд рублей.

Базовая ставка по программе составляет 9 % годовых. Для проектов по восстановлению памятников под гостиницы предусмотрена ставка 6 %. Условия для таких объектов также смягчили: теперь допускается размещение отелей категории от 2 звёзд, а минимальное количество номеров не установлено. Кроме того, льготный период кредитования после приёмки реставрационных работ увеличили с 2 до 5 лет.

Представители реставрационной отрасли поддержали расширение программы, но отметили необходимость дальнейшего пересмотра условий кредитования. Генеральный директор ООО "НИиПИ Спецреставрация" Игорь Пасечник считает, что новые правила позволят сохранить больше исторических зданий. Руководитель ООО "АСМ Групп" Алексей Михайлов также одобрил изменения и указал, что слишком строгие требования могут ограничивать интерес инвесторов.

До 2030 года при участии "Дом.РФ" планируется восстановить не менее 1 тыс. объектов культурного наследия. В Министерстве культуры рассчитывают, что первые памятники, отреставрированные с использованием льготных кредитов, будут готовы в 2028 году.

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Фото: Piter.TV