На расширение Советского проспекта выделят 2,6 млрд рублей

СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" объявило тендер на реконструкцию участка Советского проспекта стоимостью 2,6 млрд рублей. Информация о конкурсе была размещена на портале госзакупок 1 ноября.

Выбранный подрядчик займется реконструкцией отрезка дороги длиной около 1 км, включающей модернизацию освещения, системы ливневой канализации, перенастройку инженерных коммуникаций, создание подъездов к действующей трассе и расширение дорожного полотна до 4 полос движения. Также планируется проведение работ по ремонту моста через реку Славянка.

Завершить все мероприятия необходимо до конца июня 2027 года. Средства на реализацию проекта выделяются из адресной инвестиционной программы администрации Петербурга. Городские власти приняли решение приступить к обновлению магистрали ввиду многочисленных жалоб жителей района на постоянные интенсивные дорожные заторы.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)