Расширен функционал пункта продажи проездных у станции метро "Пролетарская"

Расположение кассы: улица Бабушкина, дом 131, корпус 1.

Транспортная касса возле станции метро "Пролетарская" с сегодняшнего дня приступила к оформлению льготных проездных билетов, сообщили в СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Расположение кассы: улица Бабушкина, дом 131, корпус 1. Режим работы: ежедневно с 8:00 до 20:00, обеденный перерыв установлен с 13:00 до 14:00. Здесь продолжают осуществляться стандартные операции, такие как приобретение любых типов проездных билетов, активация отложенного пополнения карты "Подорожник", подача заявлений на восстановление утраченных проездных документов или получение детализированной информации о поездках общественным транспортом.

Порядок оформления льготных проездных билетов и перечень нужных документов доступен на веб-сайте учреждения "Организатор перевозок" в соответствующем разделе. Дополнительно оформление льготных проездных возможно в следующих пунктах выдачи:

улица Рубинштейна, дом 32, литера А (работает ежедневно с 8:00 до 19:30);

площадь Ленина, дом 8/8 (график работы совпадает с первым пунктом);

улица Хасанская, напротив дома 14;

город Ломоносов, улица Привокзальная, дом 1;

город Зеленогорск, улица Вокзальная, участок 17;

город Колпино, улица Вокзальная, дом 13/11;

город Красное Село, улица Первого мая (возле железнодорожной станции);

город Петергоф, Привокзальная площадь, дом 1 (располагается в здании диспетчерской станции).

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Фото: Piter.TV