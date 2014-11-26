В Петербурге на неделе ночью закроют семь мостов через Неву

Специалисты "Мостотреста" проведут плановое межнавигационное обслуживание переправ.

В ближайшие дни в Петербурге ограничат движение по семи мостам через Неву. Специалисты "Мостотреста" проведут плановое межнавигационное обслуживание переправ. Работы запланированы на ночное время, сообщили в пресс-службе организации.

С 22 по 27 марта автомобилистам и пешеходам предстоит скорректировать привычные маршруты. Самая интенсивная фаза работ начнётся в ночь с 23 на 24 марта и продлится до утра 25 марта. Помимо Володарского моста, движение будет ограничено на Большеохтинском, Троицком и Благовещенском мостах.

В последующие две ночи техника займётся центральными артериями города. В ночь на 26 марта движение ограничат на мосту Александра Невского, Литейном, Дворцовом и Биржевом. Завершится цикл работ в ночь на 27 марта разводкой сразу пяти переправ, включая Дворцовый и Биржевой.

В "Мостотресте" подчеркнули, что указанные промежутки — время полного ограничения движения. Сама разводка может произойти в любой момент внутри этого окна. Визуально подъём пролётов при технических работах часто незаметен.

