Петербуржцы стали меньше тратить на аттракционы

Жители Санкт Петербурга стали реже тратить деньги на развлечения в парках аттракционов.

Как рассказала исполнительный директор парка имени Бабушкина Валентина Липатова BFM, сейчас примерно каждый 7 посетитель приходит в парк только для прогулки и не пользуется аттракционами. По ее словам, средний чек практически не изменился по сравнению с прошлым годом, однако количество покупок в рамках одного посещения стало меньше. Она связала эту тенденцию с тем, что цены корректируются с учетом инфляции, а жители города стараются экономить на досуге.

По данным исследования Strategy Partners, объем российского рынка парков развлечений в 2025 году достиг 46 млрд рублей, что на 21% больше, чем годом ранее. При этом представители отрасли отмечают, что увеличение посещаемости связано прежде всего с развитием внутреннего туризма.

По оценкам участников рынка, от 10% до 15% гостей парков не приобретают билеты на аттракционы. Одной из причин называют высокую стоимость развлечений. Ранее широкий общественный резонанс вызвал рассказ жительницы Петербурга, которая подсчитала, что посещение крупного парка аттракционов семьей из 4 человек с учетом питания может обойтись более чем в 60 тыс. рублей.

Согласно данным банка "Русский стандарт", прошлым летом средний чек на покупку билетов в парки аттракционов, аквапарки и цирки превысил 1200 рублей. В свою очередь исследование МТС Банка показало, что в начале 2025 года интерес к такому виду отдыха вырос почти на 25%.

Вместе с тем производители оборудования для парков развлечений отмечают снижение спроса. Директор по развитию бизнеса ГК "Восток" Леонид Тхоржевский сообщил, что после роста заказов в 2023 и 2024 годах государственный спрос практически исчез, а частные заказчики также стали реже приобретать новое оборудование. По его оценке, в дальнейшем рынок может столкнуться с дальнейшим снижением спроса, в том числе из за ситуации в туристической отрасли южных регионов страны.

Специалисты также напоминают о необходимости соблюдать требования безопасности. В Роспотребнадзоре рекомендуют перед покупкой билета убедиться, что аттракцион подходит ребенку по возрасту, росту и весу, а перед входом размещены понятные правила пользования.

Ранее радиозавод Redstar Software на Ржевке выставили на торги за 120 млн рублей.

Фото: Piter.tv