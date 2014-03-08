Петербург впервые сформировал отдельный "Зеленый бюджет" на экологические цели

На реализацию экологических инициатив в 2026-2028 годах направят более 370 млрд рублей.

В Санкт-Петербурге впервые сформирован отдельный "Зеленый бюджет", консолидирующий все расходы на экологию. Как сообщил биолог Павел Глазков на заседании Законодательного собрания, доля экологических расходов составит 7,2% от общего бюджета города, а объем финансирования на ближайшие три года превысит 370 млрд рублей.

Только в 2026 году на экологические цели планируется направить около 110 млрд рублей. Средства пойдут на озеленительную кампанию, перевод котельных на экологически чистое топливо и развитие экотранспорта Павел Глазков, биолог

Ключевые направления финансирования: высадка 12 тысяч деревьев и 163 тысяч кустарников в 2026 году; создание двух новых заказников и четырех экологических троп; обновление природоохранного флота; разработка схемы берегозащиты; перевод котельных на экологичное топливо. К 2030 году в городе планируется создать до 20 экологических троп. Формирование отдельного "Зеленого бюджета" позволит системно решать экологические проблемы мегаполиса и повысит прозрачность расходования средств на природоохранные мероприятия.

Фото: Piter.TV