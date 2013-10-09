"Завершение карьеры" Rаmmstein: группа опровергла информацию о роспуске в 2018

В СМИ появилась информация о роспуске немецкой группы Rаmmstein в 2018 году. Однако сами музыканты опровергли эту информацию.

RAMMSTEIN ОБЪЯВИЛА О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ В 2018 ГОДУ



В понедельник, 18 сентября, появилась информация о том, что легендарная немецкая металл-группа Rammstein завершает карьеру. Об этом сообщил таблоид Bild. Журналисты ссылались на близкие к музыкантам источники.

Издание сообщило, что следующий альбом группы станет последним. Новый диск немецких рокеров выйдет не раньше следующего года.

Эту информацию также подтверждают слова гитариста и основателя группы Рихарда Круспе. В интервью рок-порталу Blabbermouth.net музыкант сказал, что новый альбом группы станет последним.



САЙТ RAMMSTEIN ОТРИЦАЕТ РОСПУСК



История о роспуске группы быстро разлетелась по СМИ. Однако сама группа поспешила опровергнуть эту информацию.

ПЕРЕВОД. "Вопреки сообщению, которое прошло сегодня в прессе, у Rammstein нет "секретных планов" на "прощальный альбом" или "последний тур". Группа работает над новыми песнями после успешного фестивального тура".

Комментариев об этой истории от участников группы пока не было.

Немецкая метал-группа Rammstein начала существование в 1994 году в Берлине. Последняя новинка от коллектива - Liebe Ist Für Alle Da – вышла еще в 2009 году. С тех пор у группы был большой перерыв. За это время солист группы создал собственный проект Lindemann, который в 2015 году выпустил пластинку Skills in Pills.

Видео: Youtube / Rаmmstein