В Ленобласти стартовали работы по расчистке реки Сиженки
Сегодня, 16:30
Работы планируют закончить в I квартале 2026 года.

Комитет по природным ресурсам Ленобласти начал работы по расчистке реки Сиженки. Подготовительный этап уже завершен, рассказали в администрации региона 10 октября. 

Сейчас стартовала вырубка кустарниковой растительности, также ведется обустройство временной дороги, организовывают строительный городок. Работы планируют закончить в I квартале 2026 года. 

За состоянием реки следили в течение 3 лет, были выявлены ключевые проблемы, которые мешают нормальному стоку воды. 

Ранее на Piter.TV: расчистка русла Черной речки стартовала в Петербурге. 

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти 

