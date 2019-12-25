В Ленобласти стартовали работы по расчистке реки Сиженки

Работы планируют закончить в I квартале 2026 года.

Комитет по природным ресурсам Ленобласти начал работы по расчистке реки Сиженки. Подготовительный этап уже завершен, рассказали в администрации региона 10 октября.

Сейчас стартовала вырубка кустарниковой растительности, также ведется обустройство временной дороги, организовывают строительный городок. Работы планируют закончить в I квартале 2026 года.

За состоянием реки следили в течение 3 лет, были выявлены ключевые проблемы, которые мешают нормальному стоку воды.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти