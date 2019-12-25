К 11:00 аэропорт Пулково обслужил свыше 50 рейсов

Задержаны 34 самолета, с запасных аэродромов вернулись пять бортов.

На 11:00 понедельника, 6 июля, после возобновления обслуживания рейсов петербургский аэропорт Пулково обеспечил вылет и прибытие более 50 самолетов и 6,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Задержаны 34 рейса, с запасных аэродромов вернулись пять бортов.

Команда аэропорта делает все возможное для скорейшей нормализации расписания. Пресс-служба Пулково

Ограничения на обслуживание самолетов уже сняты. Их вводили из-за атаки беспилотников: всего в Ленинградской области уничтожено 62 дрона. Уточняется, что пострадавших нет. Были зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

Ранее мы рассказывали о том, что юбилейный забег в Пулково собрал 800 участников.

Фото: Piter.TV