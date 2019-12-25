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К 11:00 аэропорт Пулково обслужил свыше 50 рейсов
Сегодня, 11:59
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К 11:00 аэропорт Пулково обслужил свыше 50 рейсов

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Задержаны 34 самолета, с запасных аэродромов вернулись пять бортов.

На 11:00 понедельника, 6 июля, после возобновления обслуживания рейсов петербургский аэропорт Пулково обеспечил вылет и прибытие более 50 самолетов и 6,5 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. 

Задержаны 34 рейса, с запасных аэродромов вернулись пять бортов. 

Команда аэропорта делает все возможное для скорейшей нормализации расписания. 

Пресс-служба Пулково 

Ограничения на обслуживание самолетов уже сняты. Их вводили из-за атаки беспилотников: всего в Ленинградской области уничтожено 62 дрона. Уточняется, что пострадавших нет. Были зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, а также в районах портов Усть-Луга и Высоцк. 

Ранее мы рассказывали о том, что юбилейный забег в Пулково собрал 800 участников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бпла, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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