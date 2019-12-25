Юбилейный забег в Пулково собрал 800 участников

Юбилейный забег собрал любителей и профессионалов. Участники преодолели 3,3 и 10,3 километра. Организаторы подчеркнули, что мероприятие не было направлено на рекорды, а призвано продемонстрировать возможности аэропорта.

В аэропорту Пулково в пятый раз состоялся традиционный забег по взлётно-посадочной полосе. В юбилейном мероприятии приняли участие 800 человек. Организаторы подготовили две дистанции: 3,3 километра для новичков и 10,3 километра для опытных бегунов. Как сообщили организаторы, главная цель забега — не установление рекордов, а популяризация аэропорта, пишет КП-Петербург.

Генеральный директор Пулково Леонид Сергеев пояснил, что идея проведения такого события возникла для того, чтобы показать, что аэропорт способен принимать любые типы воздушных судов. Он также отметил, что летом ни один другой аэропорт в стране не может позволить себе остановить одну полосу для проведения подобного мероприятия, тогда как Пулково — может. По его словам, это лишний раз подчёркивает высокий уровень аэропорта.

Перед стартом на территории пожарно-спасательной станции работала интерактивная зона. Гости могли проверить свою реакцию, а также приготовить свежевыжатый сок, крутя педали велосипеда.

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Фото: Piter.TV