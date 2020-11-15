В Первомайском прошло совещание по вопросу водоснабжения и водоотведения на территории Кивеннапа-Север

Основной вопрос – передача объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе земельных участков в муниципальную собственность администрации МО "Первомайское СП".

В здании МБУК "Первомайский ИКСДЦ" 27 октября состоялось рабочее совещание по вопросу водоснабжения и водоотведения на территории Кивеннапа-Север поселка Первомайское. Об этом сообщила пресс-служба администрации поселения.



Основной вопрос – передача объектов водоснабжения и водоотведения, в том числе земельных участков в муниципальную собственность администрации МО "Первомайское СП" для последующей передачи в государственную собственность.



Учитывая, что ООО "Лад" и ООО "НеваИнвестПроект" находятся в стадии банкротства, застройщиками принято решение об отказе от имущества и признания указанных объектов бесхозными. С момента постановки администрацией МО "Первомайское СП" бесхозных объектов на кадастровый учет в регистрационной палате, а также подписания актов приема-передачи с ГУП "Леноблводоканал", безаварийное содержание данных объектов будет осуществлять ГУП.



Только после передачи водоснабжения и водоотведения в государственную собственность, будут запланированы какие-либо работы.

Фото: ВКонтакте / Администрация МО Первомайское сельское поселение