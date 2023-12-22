В Ленобласти грабители связали хозяина дома и требовали отдать все деньги

Когда злоумышленники отвернулись, пострадавший сбежал из дома и обратился в полицию.

В Первомайском сельском поселении грабители ворвались в дом жителя Ленобласти и связали мужчину. Они требовали отдать все деньги и ценности. Инцидент произошел ночью 17 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Двое неизвестных в балаклавах, разбив окно на кухне, проникли в двухэтажный частный дом на Парковой улице. Они жестоко избили 41-летнего хозяина и угрожали ему. Мужчины хотели заполучить все накопления и драгоценности местного жителя, но тот ничего не говорил. Тогда грабители пошли искать дорогие вещи самостоятельно. В это время пострадавший смог освободиться и выскочить из дома через разбитое окно. Он оперативно вызвал сотрудников полиции.

Точная сумма ущерба, а также количество похищенного имущества устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Стражи порядка разыскивают злоумышленника. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: петербургские следователи проводят проверку по факту возможного домогательства в маршрутке.

Фото: Piter.tv