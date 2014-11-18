В "Корабелке" открылось пятое студенческое конструкторское бюро

Студенты СПбГМТУ будут работать над реальными задачами "Силовых машин".

В Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) открылось пятое по счёту студенческое конструкторское бюро. Оно создано в партнёрстве с компанией "Силовые машины" и получило название "Силовые машины – СПбГМТУ". Здесь будущие инженеры будут не только изучать теорию, но и решать реальные производственные задачи.

С начала учебного года студенты займутся аддитивными технологиями, паровыми турбинами и конструкторско-технологической подготовкой производств. Для занятий оборудованы 16 рабочих мест, максимально приближенных к условиям заводов. Обучение продлится два года: студенты освоят специализированные программы и будут выполнять реальные технические задания под руководством преподавателей и сотрудников предприятия.

По окончании программы выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и гарантированное трудоустройство в "Силовых машинах". В открытии бюро участвовали помощник президента Николай Патрушев, губернатор Александр Беглов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific