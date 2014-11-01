Стартует прием заявок участие в пятом сезоне лаборатории "Ленфильм-дебют"

Молодые авторы получат возможность представить публике свои первые полнометражные фильмы.

Открыт приём заявок на пятый сезон проекта "Ленфильм-дебют", ставшего значимой площадкой для продвижения начинающих режиссёров. Как сообщают представители Комитета по культуре Петербурга, молодые авторы получат возможность представить публике свои первые полнометражные фильмы.

Для участия важно соблюсти главное требование: режиссёр обязан быть новичком в создании полного метра, однако у него должна быть готова хотя бы одна предыдущая работа (например, короткометражка, документальное кино либо веб-сериал). Заявки принимаются онлайн на официальном сайте мероприятия, а вместе с анкетой участники обязаны предоставить материалы, включая готовый сценарий полнометражного фильма продолжительностью от 70 до 120 минут, автобиографию, подробный синопсис и аннотацию, личное мотивационное послание, режиссёрскую экспликацию и свою ранее завершённую работу.

Срок подачи документов ограничен до 5 мая 2026 года включительно.

Организаторы подчёркивают, что лабораторная программа доступна участникам бесплатно: обеспечиваются расходы на транспортировку и размещение в городе во время сессии. В течение курса проводятся теоретические семинары, интерактивные мастерские, практические задания и персональные встречи с экспертами-консультантами. Финальным этапом программы становится публичный питчинг проектов перед известными продюсерами и представителями ведущих киностудий страны.

