Суд обязал Ленфильм выплатить 600 тысяч рублей за экспертизу памятника

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск реставрационной мастерской к киностудии. Компания требовала погасить задолженность за проведение историко-культурной экспертизы здания на Каменноостровском проспекте.

Ленфильм по решению суда должен перечислить подрядчику 600 тыс рублей за выполненные работы по историко-культурной экспертизе объекта культурного наследия. Информация об этом появилась в материалах Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти.

Иск подала архитектурно-реставрационная мастерская "Вега". Сумма требований составляла 450 тыс рублей основного долга и 150 тыс рублей процентов. Как пишет "Деловой Петербург", спор возник из-за закупки, объявленной киностудией в ноябре 2021 года. Ленфильму требовалось провести экспертизу комплекса зданий Г.А. Александрова, расположенного на Каменноостровском проспекте. Подрядчик должен был уточнить предмет охраны, параметры приспособления объекта под современное использование и возможность проведения реставрационных работ.

Начальная максимальная цена закупки составляла 990,27 тыс рублей. Конкурсная комиссия признала победителем "Вегу", предложившую выполнить работы за 900 тыс рублей. В марте 2024 года стороны подписали акты об исполнении договора, однако Ленфильм перечислил мастерской только половину согласованной суммы. Претензия подрядчика осталась без ответа, что побудило компанию обратиться в суд. В итоге арбитраж обязал киностудию погасить задолженность в полном объеме с учетом процентов.

Фото: Piter.TV