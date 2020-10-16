Полицейские учуяли у пассажира Пулково запах алкоголя. Рейс пришлось пропустить

Действия мужчины и общение с правоохранителями сняли на видео.

Жителю Архангельской области не разрешили сесть на рейс из-за нахождения в нетрезвом поведении. В отношении мужчины составили административный протокол по статье "Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения", сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Мужчина собирался вылететь в Северодвинск, однако сотрудники транспортной полиции остановили его еще на входе Централизованного пассажирского терминала. Он шатался, слабо ориентировался в пространстве, также чувствовался резкий запах алкоголя. После общения с правоохранителями гражданин признал, что немного выпил.

Штраф за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения может составить от 1,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Ранее пассажира Пулково оштрафовали за незадекларированную валюту.

Видео: пресс-служба УТ МВД по СЗФО