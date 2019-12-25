Пассажира Пулково оштрафовали за незадекларированную валюту

Мужчина решил незаконно пронести деньги и смело прошел в "зеленый" коридор аэропорта.

Московский районный суд Петербурга назначил судебный штраф Родиону Хангану, обвиняемого в контрабанде наличных денежных средств. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, уголовное дело против мужчины прекратили.

Как выяснилось, в минувшем марте Хангану прибыл в Петербург самолетом из Великобритании, намереваясь незаконно пронести через таможню незадекларированную иностранную валюту. В Пулково мужчина не стал заполнять таможенную декларацию на имеющиеся при нем 25 150 фунтов стерлингов и 300 российских рублей и прошел в "зеленый" коридор, куда можно держать путь только пассажирам без товаров, подлежащих обязательному декларированию в багаже. В этом коридоре Хангану остановили таможенники и в ходе досмотра изъяли валюту. Сумма незаконно перемещенных денег составила свыше 21 тысяч долларов США или более 1,5 млн рублей, что в два раза превысило допустимый таможенным законодательством размер суммы денег.

Ранее мы рассказывали, что мошенница похитила у инженера из Петербурга 6 млн рублей.

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